Picco di delinquenza nel fine stettimana a Berna: diversi uomini sono rimasti feriti in sei distinte rapine verificatesi nella città federale. La polizia cantonale sta indagando per capire se vi sia una connessione tra i vari casi.

La prima rapina è avvenuta venerdì sera in una stradina discosta nei pressi della stazione ferroviaria, indica la polizia in una nota: un uomo, di età compresa tra i 25 e i 30 anni ha minacciato un giovane con un coltello e gli ha sottratto tutti i contanti in suo possesso.