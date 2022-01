L’esercito deve essere potenziato con un Comando ad hoc per la ciberdifesa e un battaglione ciber. È quanto sostiene la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (CPS-S), che propone di approvare, senza apportarvi cambiamenti, il progetto di modifica della legge militare.

Durante la seduta della CPS-S, riunitasi ieri e oggi, non sono tuttavia mancate discussioni controverse: con 9 voti contro 4 la commissione ha respinto una proposta in cui si chiedeva l’esenzione dal servizio militare per il personale medico attivo a metà tempo negli stabilimenti medico-sanitari civili. Stando alla maggioranza, ciò violerebbe il principio della parità di trattamento nei confronti degli obblighi militari, sarebbe troppo complicato da attuare e nuocerebbe agli effettivi dell’esercito. Una minoranza è invece dell’idea che una simile soluzione permetterebbe di tener conto della penuria di personale curante negli stabilimenti ospedalieri.