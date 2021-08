«Serve una campagna nazionale contro ciberbullismo»

Scatta l’azione umanitaria, ma la Svizzera non accoglierà gruppi in fuga

Kabul

Il Consiglio federale è stato informato dell’intenzione di accogliere una quarantina di collaboratori dell’ufficio di coordinamento della Direzione dello sviluppo e della cooperazione in Afghanistan: della misura beneficerebbero circa 230 persone - Di contro non è stata approvata la richiesta di un’ammissione immediata di cittadini afghani in fuga