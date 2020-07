Dopo la votazione sull'iniziativa l'iniziativa UDC «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)», la Svizzera dovrà riferire alla Commissione europea la sua posizione sull'accordo quadro negoziato con Bruxelles. Lo ha detto in un'intervista Norbert Riedel, l'ambasciatore tedesco uscente a Berna.

Se il Consiglio federale intende ancora apportare modifiche o discutere questioni, deve «dirlo chiaramente», ha dichiarato Riedel al telegiornale delle Televisione della Svizzera tedesca SRF. «Ci aspettiamo che questa risposta arrivi molto rapidamente perché abbiamo l'impressione che il tempo stia per scadere».

La Germania detiene la presidenza dell'UE dal 1. luglio e fino alla fine dell'anno. «Non possiamo adottare la posizione della Svizzera», ha detto Riedel. Tuttavia, durante questi sei mesi, il suo Paese cercherà ovviamente di far avanzare il dossier e di «dare una mano, per così dire».

Per la Svizzera, le questioni controverse dell'accordo quadro sono la protezione dei salari, gli aiuti di Stato e la direttiva sulla cittadinanza dell'UE. Il ministro degli esteri Ignazio Cassis, in un'intervista rilasciata alla NZZ a fine giugno, aveva dichiarato che la Svizzera intende presentare nuove proposte all'UE "in tempi relativamente brevi" dopo il voto.