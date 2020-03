In relazione all’estendersi del contagio della covid 19 ed ai conseguenti effetti sulla salute delle persone nei luoghi di lavoro, le organizzazioni sindacali italiane e svizzere operanti nelle aree transfrontaliere comunicano in una nota congiunta che alle misure già intraprese da ciascun Governo «si devono adottare provvedimenti il più possibile omogenei tra Roma e Berna, volti a limitare la rapida diffusione del virus». Secondo le organizzazioni sindacali «serve una strategia comune rispetto ad aree geografiche di confine, fortemente interconnesse in termini economici e di sistema infrastrutturale, all’interno di un territorio che vede i più consistenti flussi del lavoro frontaliero in uscita dall’Italia. A tal proposito auspichiamo ulteriori e più efficaci iniziative congiunte dei Ministeri degli esteri dei rispettivi paesi al fine di individuare linee guida comuni anche con i Governi cantonali di Bellinzona, Coira e Sion».