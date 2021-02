Contrordine: il nuovo procuratore generale della Confederazione non sarà eletto il 17 marzo. Per la designazione del successore di Michael Lauber bisognerà attendere almeno fino alla sessione estiva delle Camere. Dopo il secondo giro di audizioni, la Commissione giudiziaria del Parlamento ha fatto sapere di non essere in grado di presentare una proposta all’Assemblea federale. È quindi andato a vuoto anche il secondo tentativo - il primo era naufragato a fine novembre - di trovare il responsabile del Ministero pubblico. La carica dovrà essere messa a concorso per la terza volta.

I pretendenti alla successione di Lauber, che aveva rassegnato le dimissioni in agosto, erano tre: Maria-Antonella Bino (attiva nel mondo bancario, giudice supplente del Tribunale penale federale), Lucienne Fauquex...