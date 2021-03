Presso il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) c’è margine di miglioramento, in particolare in tre settori: l’informazione al Consiglio federale, la gestione delle autorizzazioni e il trattamento delle richieste di informazioni da parte dei cittadini, indica l’organismo di controllo.

«La volontà del SIC di adempiere al suo mandato nel miglior modo possibile nel quadro previsto dalla legge è percepibile», ha indicato l’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) nel suo rapporto per il 2020. Tuttavia sono necessari ulteriori sforzi.

In particolare, i rapporti al Consiglio federale possono essere migliorati per quanto riguarda servizi partner, chiarimenti operativi e ricerca di informazioni da parte degli informatori. Anche la complessità della gestione delle autorizzazioni per i sistemi e le applicazioni continua ad essere una sfida.