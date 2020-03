Tale misura, proposta dal governo e già approvata dalla Camera dei cantoni in prima lettura, era stata bocciata dal Nazionale. Il plenum ha deciso oggi di confermare questa posizione, così come raccomandava la commissione preparatoria, considerando che tale periodo di attesa consente all’esercito la possibilità di condurre colloqui personali.

Secondo la maggioranza dei «senatori», inoltre, spesso i soldati che passano al servizio civile una volta conclusa la scuola reclute lo fanno in relazione alla loro carriera professionale o per praticità. Il servizio civile è però stato istituito per chi non può prestare servizio militare per motivi di coscienza. Con il periodo d’attesa, inoltre, si potranno garantire gli effettivi dell’esercito.