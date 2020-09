L’emergenza sanitaria legata al coronavirus ha mostrato l’urgenza di disporre di abbastanza personale medico. Torna così d’attualità il tema del numero chiuso per l’ammissione agli studi di medicina. Il Consiglio federale deve pensare a una strategia alternativa che faccia in modo che negli atenei gli studenti che scelgono questa formazione aumentino. Alternativa che potrebbe comprendere ad esempio un tirocinio di più mesi negli ospedali. Lo ha deciso il Consiglio degli Stati accogliendo una mozione di Marina Carobbio. Il risultato del voto è stato risicato: 20 favorevoli, 18 contrari e 4 astensioni. Nello specifico l’atto parlamentare chiede anche di trovare nuovi metodi per ottenere il titolo di medico specialista e «rafforzare le possibilità di perfezionamento dei medici garantendo sufficienti posti di formazione postgraduale». I costi andrebbero ripartiti fra Confederazione, Cantoni e le istituzioni coinvolte.

Non è la prima volta che in Parlamento si discute della necessità di disporre di più dottori. L’idea a dello stage come strumento di selezione è stata già esaminata. Per motivi di costi e organizzativi è però stata respinta, ha ricordato il consigliere federale Guy Parmelin in aula. Più di 3.500 posti di formazione dovrebbero essere predisposti e la supervisione andrebbe a caricare ulteriormente di lavoro il personale già formato. Da una valutazione chiesta dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie al Consiglio svizzero della scienza sui test attitudinali legati al numero chiuso è emerso che questi sono appropriati per la selezione dei futuri medici, ha affermato Parmelin. Il «ministro» ha però pure aggiunto che anche gli stage proposti da Carobbio sono stati valutati positivamente.

Una selezione legata ai costi

Secondo la consigliera agli Stati il numerus clausus non è solo problematico per il fatto che limita il numero di studenti di medicina e quindi di futuri medici, ma anche per il fatto che «si tratta di test attitudinali a risposta multipla che non so se siano il metodo migliore per valutare se un giovane abbia le competenze necessarie per diventare un bravo medico, ma piuttosto uno strumento di selezione che si adeguata verso l’alto o il basso in base ai posti di formazione disponibili e soprattutto ai costi della formazione, come ammettere lo stesso Consiglio federale», afferma la socialista. Ma non bisogna aumentare solo il numero di studenti: è necessario anche cambiare le modalità con cui si lasciano accedere i giovani agli atenei. «Uno stage di diversi mesi o un anno in un ospedale o in uno studio alla fine del quale avviene una valutazione potrebbe ad esempio essere un metodo migliore per capire se una persona ha le capacità per diventare medico; evidentemente si tratta di valutare varie possibilità».

Sono state molte le sollecitazioni giunte negli ultimi mesi da parte di giovani che vorrebbero studiare in Svizzera e di genitori di futuri medici giunte alla «senatrice» ticinese. «Si è creata una situazione assurda in cui giovani svizzeri che avrebbero magari le competenze giuste per essere un buon medico non passano il test d’entrata, non possono quindi accedere a nessuna facoltà di medicina in Svizzera e vanno così a studiare all’estero, mentre noi assumiamo personale medico straniero”. Un fenomeno che la pandemia ha reso ancora più evidente.

Qualcosa ad ogni modo si sta già facendo: come ha ricordato Parmelin, il progetto «Aumentare il numero di diplomati in medicina umana» approvato nel 2017 avanza. Dai 900 laureati all’anno del 2016 si dovrebbe arrivare ad almeno 1.300 l’anno entro il 2025. A questo scopo la Confederazione ha stanziato 100 milioni in sussidi vincolati a progetti. Fra i successi già ottenuti c’è la nuova facoltà di medicina dell’Università della Svizzera italiana.

Una penuria che peggiorerà

La competenza per quanto riguarda il numero chiuso nelle università spetta ai Cantoni. Non tutti gli atenei infatti prevedono questo sistema. È quanto emerge dalla risposta del Governo all’interpellanza di Marco Chiesa con la quale il democentrista - che ha sostenuto la mozione di Carobbio - ha voluto capire quali siano le prospettive nella formazione di medici. Come Carobbio anche Chiesa vorrebbe «si puntasse soprattutto ad aumentare il numero di medici di famiglia». La penuria di questi peggiorerà ancora entro il 2030. Anche se, secondo l'associazione Medici di famiglia e dell'infanzia Svizzera, fino al 2040 la situazione dovrebbe verosimilmente distendersi un po' grazie all'aumento dei posti di formazione.

