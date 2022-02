Sessanta decreti d’accusa per i disordini a San Gallo

In seguito ai disordini verificatisi attorno a Pasqua 2021 nel centro di San Gallo, il ministero pubblico ha emesso decreti d’accusa contro 60 persone, tra cui 31 minorenni. Sono state loro inflitte pene pecuniarie e multe, nella maggior parte dei casi per danneggiamento e sommossa.

In relazione agli assembramenti del 26 marzo e del 2 aprile (Venerdì santo), sfociati in scontri con la polizia e atti di vandalismo, la polizia e la procura hanno condotto oltre cento procedimenti penali, si legge in un comunicato odierno del ministero pubblico. La maggioranza è ormai conclusa: solo due condannati hanno presentato ricorso e il loro caso è stato trasmesso al Tribunale distrettuale.