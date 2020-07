La sessione autunnale 2020 si svolgerà nelle abituali aule di Palazzo federale. Quale misura di protezione verranno però installati dei pannelli divisori in plexiglas. È quanto si legge in un comunicato odierno della Delegazione amministrativa.

Come già deciso il 3 giugno, la sessione autunnale si svolgerà nella abituale sede, con pannelli divisori in plexiglas che verranno impiegati nelle due aule dei Consigli e in diverse sale di riunione. A dipendenza dell’andamento della pandemia, al termine della sessione autunnale i pannelli potranno essere smontati e depositati in magazzino, per essere riutilizzati in caso di necessità.