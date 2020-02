Durante la sessione primaverile, che inizia lunedì prossimo, non saranno possibili visite a Palazzo federale. La delegazione dei servizi del Parlamento hanno adottato la misura quale reazione alle misure prese dal Consiglio federale contro la diffusione del coronavirus .

Il numero di persone presenti a Palazzo federale a Berna dovrà essere ridotto. Di conseguenza, i visitatori dei parlamentari e gli operatori dei media che non sono regolarmente accreditati non potranno entrare in Parlamento.