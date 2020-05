(Aggiornato alle 11.55) Incomincia oggi la sessione straordinaria delle Camere federali interamente dedicata alla crisi del coronavirus. Consiglio nazionale e degli Stati sono chiamati a votare crediti per oltre 55 miliardi di franchi. I deputati non portano le mascherine, ma si tengono a debita distanza l’uno dall’altro. Al loro ingresso sono stati accolti da numerosi cameraman e fotografi. Il consigliere nazionale Thomas Matter (UDC/ZH) ha spiegato che «saranno sicuramente giorni molto speciali». Il democentrista zurighese ha dichiarato di avere delle mascherine nel suo sacco, ma che le utilizzerà soltanto se avrà l’impressione che la distanza sociale non sarà rispettata. A suo parere, la distanza «di sicurezza» è di almeno 1,5 metri, ovvero un compromesso tra i 2 metri raccomandati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e il metro suggerito in altre raccomandazioni. Il capogruppo del PLR Beat Walti (ZH) ha dichiarato dal canto suo all’agenzia Keystone-ATS di essere curioso di vedere come il tutto si svolgerà. Per i vari gruppi, date le «circostanze spaziali», si tratta di una sessione molto diversa dalle altre. La comunicazione tra i vari deputati sarà impegnativa. «L’uso degli e-mail aumenterà sicuramente», ha aggiunto il liberale-radicale zurighese. I controlli all’ingresso del Bernexpo sono rigorosissimi, come se ci si trovasse al check-in di un aeroporto. Bagagli, scarpe, cinture, giacca e computer, ecc. sono verificati e passati allo scanner.

Isabelle Moret: «Il nostro pensiero va al Ticino, uno dei Cantoni più colpiti»

La sessione straordinaria al Consiglio nazionale è iniziata con un momento di raccoglimento in omaggio a tutti coloro che hanno perso una persona cara a causa del coronavirus. «A nome del Parlamento, vorrei esprimere la nostra compassione per le famiglie in lutto, per i malati che soffrono e la nostra gratitudine per coloro che si prendono cura dei malati e aiutano i morenti», ha affermato la presidente della camera Isabelle Moret (PLR/VD). La prima cittadina del Paese ha ricordato come il virus abbia colpito certe regioni più di altre. Ricordando come il Ticino sia stato il primo a dichiarare lo stato di necessità, Moret ha affermato, in italiano, che «il nostro pensiero è rivolto a voi, che appartenete a uno dei Cantoni più colpiti».

La vodese ha poi proseguito ricordando come il rischio di contagio «abbia stravolto le nostre relazioni con le persone malate: non è più consentito a una moglie badare al marito, a un figlio dire addio alla madre, a una sorella tenere la mano al fratello». Il coronavirus - ha aggiunto - fa sì che chi ci lascia debba farlo senza i propri cari, in solitudine.

Parlando della sessione, Moret ha ricordato come per la prima volta nella sua storia, il Parlamento deve riunirsi fuori dal Palazzo federale per motivi sanitari. La presidente della Camera del popolo ha poi illustrato ai colleghi le nuove direttive sul rispetto delle distanze di sicurezza, in particolare per i deputati che intendono prendere la parola.

Sommaruga: «Una cristi inedita per la Svizzera»

La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, ricordando come questa crisi sia inedita per la Svizzera dalla fine della Seconda Guerra mondiale, ho poi illustrato le ragioni che hanno portato il Consiglio federale ad adottare le misure che limitano le libertà individuali e l’autonomia dei Cantoni. Si è agito rispettando il principio di proporzionalità come esige la Costituzione, ha spiegato la consigliera federale. L’obiettivo, ha precisato Sommaruga, era frenare la pandemia. il primo bilancio è positivo. Per questo motivo è stato deciso un allentamento di alcuni provvedimenti. Più in generale, la presidente della Confederazione ha ricordato come l’epidemia abbia ridotto il Parlamento al grado di spettatore. Il legislativo ritroverà però il posto che gli spetta: il Consiglio federale licenzierà un messaggio entro l’11 settembre in modo che possa riesaminare le ordinanze di emergenza. Quella attuale che regola da marzo le misure di lotta contro il coronavirus è valida fino al 13 settembre.

Dopo i discorsi di Moret e Sommaruga hanno preso la parola i rappresentati dei gruppi parlamentari che hanno espresso le loro rivendicazioni per questa sessione straordinaria.

La trasparenza del voto solleva dubbi

I voti espressi dai Consiglieri agli Stati non saranno visibili nel corso di questa sessione straordinaria: manca infatti il tabellone elettronico come a Palazzo federale. Una situazione che va corretta, secondo il «senatore» Werner Salzmann (UDC/BE), che chiede la pubblicazione con i nomi dei votanti. Salzmann teme che i voti sui crediti miliardari - fino a 55 miliardi di franchi - vengano espressi senza la necessaria trasparenza, precisa la sua mozione il cui inoltro è stato confermato a Keystone-ATS dalla segretaria della Camera dei Cantoni, Martina Buol. La Buol ha però sostenuto che non si tratta della volontà deliberata degli Stati di adottare decisioni «segrete», come indica da un articolo pubblicato dal «Tages-Anzeiger». Già in passato, ha aggiunto la Buol, il Consiglio degli Stati si era opposto alla pubblicazione di tutti i voti. Fino al 2014, tra l’altro, i «senatori» votavano per alzata di mano.

Nel 2017, Consiglio degli Stati aveva peraltro bocciato un’iniziativa della propria Commissione delle istituzioni politiche che chiedeva per ogni votazione la pubblicazione dei risultati di tutte le votazioni sotto forma di elenco nominativo come avviene per il Consiglio nazionale. Attualmente, alla Camera dei Cantoni, solo i risultati delle votazioni sul complesso, delle votazioni finali e delle votazioni che richiedono una maggioranza qualificata sono pubblicati sotto forma di elenco nominativo.

I temi all’ordine del giorno

Il grosso dell’impegno finanziario della Confederazione - 40 miliardi di franchi - è destinato alle fideiussioni per le imprese, soprattutto PMI, che potrebbero trovarsi in difficoltà per mancanza di liquidità.

Il Consiglio federale chiede poi 6 miliardi di rimpinguare il Fondo per l’assicurazione disoccupazione per finanziare indennità per lavoro ridotto, uno strumento che consente alle imprese di evitare i licenziamenti. Quattro miliardi sono destinati alle Indennità per perdita di guadagno (IPG) per risarcire i genitori rimasti a casa per prendersi cura dei figli dopo la chiusura delle scuole. L’esecutivo ha poi esteso i beneficiari, includendovi i casi di rigore tra gli indipendenti, per ulteriori 1,3 miliardi.

Spese per centinaia di milioni, in alcuni casi per miliardi, sono previste anche per ambiti quali il settore sanitario, lo sport e la cultura. Per la sanità, oltre ai primi 400 milioni liberati per l’acquisto di mascherine protettive, respiratori, defibrillatori e un vaccino che ancora non esiste, il Consiglio federale chiede un secondo importo di 2,1 miliardi.

Il Consiglio degli Stati dovrà autorizzare dal canto suo l’impiego dell’esercito a sostegno delle autorità civili. I «senatori» si occuperanno poi della modifica della legge sulla navigazione aerea volta a creare le basi legali per permettere alla Confederazione di sostenere il settore aeronautico.

La Camera dei cantoni dovrà anche esprimersi su due mozioni che chiedono aiuti per il settore dei media. Un’altra mozione al vaglio degli Stati chiede di elaborare una normativa che permetta di esentare dal pagamento delle pigioni le piccole imprese e i lavoratori indipendenti. Un ulteriore atto parlamentare domanda di sostenere finanziariamente le istituzioni che si occupano della custodia di bambini complementare alla famiglia.

©CdT.ch - Riproduzione riservata