Quasi otto mesi di lavoro per realizzare il sogno di una vita: confezionare i pantaloni più grandi del mondo, lunghi 70 metri e pesanti 700 chilogrammi. Li ha realizzati Xwendekar Kelesh e oggi li a presentati al pubblico a Beromünster (LU).

Per raggiungere il suo obiettivo, il sarto ha potuto contare sull’aiuto della società di ginnastica locale. In tutto, 50 persone hanno passato 14 domeniche a tagliare e cucire.

Kelesh è fuggito in Svizzera dalla Siria undici anni fa, dove lavorava per una grande azienda di sartoria. L’attuale record mondiale risale al 2019: a Lima, in Perù, sono stati realizzati dei jeans lunghi 65 metri e mezzo.