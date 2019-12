La popolazione di lupi in Svizzera cresce rapidamente. Secondo il Gruppo lupo Svizzera, sarebbero almeno sette i branchi confermati nell’anno biologico in corso rispetto ai quattro censiti nell’anno precedente.

Un anno biologico dura dall’inizio di maggio alla fine di aprile, si legge in una nota dell’associazione. La presenza di almeno sette branchi di lupi fa sì che la popolazione di questi canidi ammonti a circa 60-70 esemplari.

Branchi sono stati avvistati nei Grigioni (Surselva, Obersaxen, Beverin), Vallese (Val d’Anniviers, Val d’Entremont, Chablais) e Vaud (Col du Marchairuz). Singoli animali sono presenti nell’Oberland bernese, nella Svizzera centrale e in Ticino (valle Morobbia).

Nell’Europa occidentale il lupo è stato quasi sterminato nel XX secolo. I primi lupi sono tornati in Svizzera nel 1995. Sempre più spesso attaccano gli animali da allevamento, come pecore, alla ricerca di cibo. Una situazione che porta regolarmente a conflitti con i contadini, tanto che il parlamento ha deciso di allentare la legislazione attuale che protegge questo animale per facilitarne l’abbattimento.