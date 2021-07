Sette persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due auto avvenuto ieri sera ad Altstätten, nella valle del Reno sangallese. Due dei feriti sono stati trasportati in ospedale dalla Rega.

L’incidente si è verificato poco dopo le 20 sulla Stosstrasse, in direzione di Gais (AR), indica oggi in una nota la polizia cantonale di San Gallo.

In base ai primi accertamenti, l’auto guidata da un 19.enne, con tre passeggeri a bordo, ha invaso in una curva la corsia di contromano e si è scontrata con una vettura con tre persone a bordo, fra cui il conducente di 53 anni.

Il 53.enne e una passeggera di 52 anni hanno riportato lesioni di gravità imprecisata e sono stati portati in ospedale da ambulanze. Per la seconda passeggera, di 29 anni, si è reso necessario l’intervento di un elicottero della Rega. Anche un passeggero di 16 anni dell’auto guidata dal 19.enne è stato trasportato in ospedale dalla Rega con ferite di gravità imprecisata. Il giovane conducente e gli altri due passeggeri, un ragazzo e una ragazza, sono invece stati medicati sul posto.