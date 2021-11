Per Engelberger bisogna aver pazienza in questo frangente, facendo rispettare i provvedimenti di protezione in vigore, come l’obbligo del certificato vaccinale per poter accedere a determinati luoghi e il porto della mascherina, impegnandosi altresì nel contact tracing. Ulteriori restrizioni non dovrebbero essere previste. La regola del 2G - cioè ulteriori restrizioni per le persone testate, ma non per quelle vaccinate o guarite - non è attualmente in agenda, secondo Engelberger.