I club, i bar e le discoteche sono osservati speciali dopo gli ultimi casi di contagio da SARS-CoV-19. I locali devono adattare i loro concetti di sicurezza, come riferisce il «SonntagsBlick». In alcuni Cantoni il tracciamento del contatti non funziona già più. Documenti da Friburgo mostrano che il cantone è già al limite con trenta nuove infezioni al giorno. Anche i cantoni di Zurigo e San Gallo sono sotto pressione. Matthias Egger, membro della task force nazionale COVID-19, avverte che il numero di nuove infezioni potrebbe salire a 200 già la settimana prossima e a 400 la settimana successiva. I Cantoni dovrebbero accelerare rapidamente la ricerca di contatti.