L’anno scorso - indicano in un comunicato congiunto Gli ospedali svizzeri (H+), l’associazione degli assicuratori malattia Santésuisse e l’Associazione svizzera dei medici con attività chirurgica ed intensiva (FMCH) all’origine della Solutions tarifaires suisses SA - era già stato sottoposto per approvazione al Consiglio federale un primo pacchetto di 75 importi forfettari. Ora si vuole elaborarne altri «per giungere rapidamente a remunerare con gli importi forfettari la maggior parte delle prestazioni nel settore ospedaliero ambulatoriale che, a seconda della specialità, possono essere anche il 70% o più».

In base alla tabella di marcia presentata oggi, in agosto dovrebbe essere pronta la versione preliminare della nuova tariffa ambulatoriale in modo da poter svolgere colloqui con i partner tariffali e l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La nuova tariffa ambulatoriale sarà presentata in ottobre e in dicembre dovrebbe venir inoltrata la domanda d’approvazione.