Poiché il pilota di un aliante viaggiava senza il trasmettitore acceso, si sfiorò una collisione con due F/A-18 nel 2016 nei cieli sopra Düdingen (FR). A questa conclusione è giunto il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) in un rapporto pubblicato oggi.

Il SISI sottolinea come a causa dell’alta velocità sia difficile per i piloti di aerei da combattimento riconoscere in tempo altri velivoli puramente dal punto di vista visivo. Ciò rende ancor più importante il compito dei responsabili del controllo del traffico aereo militare di avvertire tempestivamente i piloti.