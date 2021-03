Venerdì, poco dopo le 16, un conducente di nazionalità italiana stava percorrendo in l’automobile la strada del Forno H28c dal valico di frontiera di La Drossa in direzione di Zernez. Sopra Zernez, presso la località Lavinar dal Sbruda, una pietra di circa 7 kg è caduta dal fianco della montagna finendo sul parabrezza, frantumandolo per poi penetrare nel veicolo ferendo il conducente alla testa e al braccio destro. L’automobilista ha proseguito fino a Zernez, dove è stato assistito da terzi e sono state allertate l’ambulanza e la polizia. Il ferito è stato portato in ambulanza dalla base ambulanze di Zernez all’ospedale dell’Alta Engadina a Samedan. L’ufficio tecnico cantonale dei Grigioni è intervenuto sul posto. La polizia cantonale dei Grigioni sta chiarendo le circostanze esatte dell’incidente stradale.