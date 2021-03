Un automobilista di 37 anni è stato «pizzicato» questo pomeriggio a Vuisternens-en-Ogoz (FR) mentre viaggiava a una velocità di 145 km/h in un tratto di strada limitato a 80 km/h. Al pirata della strada è stata immediatamente ritirata la patente e sequestrato il veicolo. Una pattuglia ha poi fermato il conducente, domiciliato nel canton Friburgo, a casa sua, indica stasera in una nota la polizia cantonale. È stato condotto al commissariato, dove è stato interrogato in presenza di un avvocato. Verrà denunciato all’autorità competente.