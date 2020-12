Sgominata una banda di spacciatori nigeriani: 200 arresti

La polizia zurighese ha sgominato una banda di spacciatori nigeriani di cocaina con un’operazione condotta in collaborazione con diverse polizie cantonali e internazionali. In cinque anni sono state arrestate 200 persone in Svizzera e in diversi Paesi europei.

La droga, spacciata in diverse località elvetiche, veniva trasportata nella Confederazione da corrieri che la nascondevano nel proprio corpo all’interno di ovuli, oppure celata all’interno dei bagagli. Anche i proventi del traffico venivano in seguito contrabbandati all’estero.

I risultati dell’indagine delle autorità zurighesi hanno portato a diversi altri procedimenti paralleli in Svizzera e all’estero. In totale sono stati sequestrati circa 115 kg di cocaina, 15 kg di marijuana, oltre a 850’000 fra euro e franchi in contanti. In Svizzera e in altri Paesi europei sono state arrestate oltre 200 persone.