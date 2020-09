Dopo il Nazionale la settimana scorsa, oggi anche il Consiglio degli Stati ha approvato - all’unanimità - la base legale urgente per il secondo contributo straordinario della Confederazione all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) per un massimo 14,2 miliardi di franchi.

Il credito aggiuntivo, già annunciato il 20 maggio, è stato calcolato in base alle stime delle conseguenze della pandemia nei primi mesi dell’anno e potrà raggiungere i 14,2 miliardi. Verranno versati soltanto i costi effettivamente sostenuti per le indennità di lavoro ridotto nel 2020. Governo e Parlamento hanno già destinato all’AD 6 miliardi supplementari in primavera, denaro già versato alle aziende che hanno richiesto il lavoro ridotto.