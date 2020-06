Un nuovo articolo destinato a progetti sperimentali per esaminare come si possano frenare i costi della sanità. Lo ha approvato oggi il Consiglio nazionale adottando, con 140 voti contro 48 e 9 astenuti, una revisione della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).

All’inizio del dibattito alle Camere, due settimane fa, diversi parlamentari avevano sottolineato la necessità di agire. Il relatore commissionale Pierre-Yves Maillard (PS/VD) aveva ricordato che i premi sono raddoppiati dall’introduzione dell’assicurazione obbligatoria nel 1996 aggiungendo però che sussistono possibilità per contenere le spese. I costi aumentano in misura sproporzionata, aveva riconosciuto il consigliere federale Alain Berset.

Ed è proprio questo punto quello trattato in data odierna dal Nazionale, essendo gli altri già esaminati nella seduta dell’8 giugno scorso. Oggi la Camera del popolo ha in particolare deciso che i progetti pilota non dovranno essere organizzati unicamente allo scopo di contenere i costi, ma potranno essere condotti anche basandosi su criteri di qualità.

Il Nazionale ha anche deciso di cancellare l’elenco dei settori proposto dal Consiglio federale in cui i progetti pilota sono possibili. Una tale restrizione non ha senso, ha affermato la relatrice commissionale Ruth Humbel (PPD/AG) sostenendo la possibilità di lasciare tutte le opzioni aperte. Berset ha avvertito che questa apertura potrebbe facilmente portare a un trattamento iniquo se, ad esempio, il catalogo delle prestazioni fosse limitato.

I forfait andranno incoraggiati anche nel settore ambulatoriale. Le tariffe alla prestazione e per forfait dovranno essere basate su una struttura tariffaria uniforme. Come i fornitori di servizi, anche gli assicuratori dovranno fornire gratuitamente i dati necessari all’organizzazione tariffale.

Queste misure fanno parte di un pacchetto presentato dal Consiglio federale nell’agosto 2019, che comprendeva anche un nuovo sistema di riferimento per i prezzi dei medicinali. La Commissione della sanità del Nazionale ha però deciso in primavera di dividere il pacchetto in due per accelerarne l’esame.