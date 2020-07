Il consigliere federale Ueli Maurer ha lanciato oggi la campagna in vista della votazione federale del 27 settembre sulla modifica della legge sull’imposta federale diretta. Il Governo raccomanda di votare sì all’aumento delle deduzioni fiscali per i figli e della deduzione delle spese per la cura dei figli da parte di terzi.

In futuro, per le spese destinate alla custodia dei figli da parte di terzi, i genitori dovranno poter dedurre fino a 25’000 franchi per figlio anziché 10’100 franchi come previsto attualmente, ha indicato in una conferenza stampa a Berna il ministro delle finanze Ueli Maurer.