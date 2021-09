La Svizzera sostiene la creazione di un centro di ricerca biomedica sul cancro nell’area dell’Europa sudorientale. Lo ha ribadito il consigliere federale Ignazio Cassis in una conferenza organizzata ieri sera a Berna con sette ministri e rappresentanti di dieci Paesi di questa area geografica.

Basato sui principi fondatori del CERN, l’istituto sarà dedicato alla ricerca in medicina biologica e nucleare e specializzato in particolare nello sviluppo di una tecnologia di punta per il trattamento di alcuni tipi di tumori, indica una nota del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).