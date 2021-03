La maggioranza dei Cantoni accoglie con favore la nuova strategia di test della Confederazione. Lo ha annunciato oggi la Conferenza dei direttori della sanità (CDS) nella sua risposta alla consultazione. Vengono però sollevate anche delle critiche relative per esempio al calendario e alle capacità di laboratorio, che potrebbero non essere sufficienti.

Come detto, alcune critiche vengono mosse al calendario previsto per l’introduzione dei test gratuiti, ossia metà marzo. Secondo la CDS, non saranno possibili test gratuiti ovunque, per esempio nelle aziende e nelle scuole, e lo sforzo logistico rischia di essere considerevole. In tal modo si creano delle aspettative eccessive nella popolazione.