(Aggiornato alle 15.58) - Sì al congedo paternità, no all’iniziatica UDC per un’immigrazione moderata e no pure agli sgravi fiscali per la cura dei figli: è questo il risultato che si prospetta su tre dei cinque oggetti oggi in votazione federale, stando ai rilevamenti dell’istituto demoscopico Gfs.bern per conto di SRG SSR.

Immigrazione moderata

L’iniziativa per un’immigrazione moderata sarà respinta con il 63% dei no, prevede la SRG SSR. Il margine d’errore è del +/-3%, ha fatto sapere l’istituto Gfs.Berna.

Deduzioni fiscali per i figli

La stessa proiezione vede anche affossata con il 65% dei voti la possibilità di beneficiare di maggiori deduzioni fiscali per i figli. Il «no» è piuttosto netto, ma in alcuni luoghi, come a Ginevra, il risultato è stato comunque combattuto, con il 50% di «sì». A Zurigo i «no» avrebbero prevalso con oltre il 69% dei voti. Il testo, come noto, prevedeva di portare da 10.100 a 25.000 franchi la massima deduzione per la custodia dei figli da parte di terzi. Dovevano essere portate anche da 6.500 a 10.000 le deduzioni generali per i figli, indipendentemente dalla modalità con cui vengono accuditi.

Non è stato possibile combattere gli «argomenti dell’invidia». Così ha commentato alla SRF la sconfitta odierna il consigliere nazionale Philipp Kutter (UDC/ZH), uno dei fautori di maggiori deduzioni fiscali per i figli. «Le cifre parlano chiaro e me ne rammarico», ha detto. I contrari hanno puntato in maniera decisa sulle argomentazioni dettate dall’invidia, nonostante il fatto che il 60% delle famiglie avrebbero approfittato degli sgravi. L’attuale situazione economica non ha aiutato, ha commentato ancora Kutter all’agenzia Keystone-ATS. Per molte persone il quesito è stato posto semplicemente nel momento sbagliato, poiché il denaro potrebbe mancare in altri ambiti. Il deputato non escludere di riproporre il testo originale, senza l’aumento delle deduzioni generali per i figli, ma solo con quello relativo alla custodia da parte di terzi. Il PS potrebbe in effetti schierarsi a favore.

Congedo paternità

Il testo in votazione - un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole - a favore di tutta la famiglia», poi ritirata, che ne chiedeva uno di quattro settimane - ha ottenuto il 79,36% dei voti nel canton Ginevra (95% dei votanti), il 73,60% nel canton Neuchâtel, il 71,62% a Basilea Città, il 60% (proiezione) a Zurigo e il 51,89% a Lucerna. In Ticino, il congedo è stato accolto con il 67,27% dei voti. Nei Grigioni, il «sì» l’ha spunta di misura con il 51,78%. Tra i cantoni contrari figurano quelli della Svizzera orientale e centrale: San Gallo (50,81% di «no»), Appenzello Esterno (54,37%), Glarona (56,69%), Uri (56,97% di «no»), Svitto (57,97%), Obvaldo (58,25%) e Appenzello Interno (65,3%).

10 giorni nei primi 6 mesi

Il risultato odierno ha confermato i sondaggi delle ultime settimane, secondo i quali quasi due terzi dei cittadini elvetici erano favorevoli al controprogetto.»Due settimane sono il minimo. Adesso bisogna vedere come si sviluppa la situazione nei singoli settori. Dipende anche dalle trattative sui rispettivi contratti collettivi di lavoro», ha affermato Adrian Wüthrich, presidente di TravailSuisse e del comitato dell’iniziativa popolare poi ritirata per favorire il compromesso scaturito in Parlamento. Stando alla modifica della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno, i dieci giorni sarebbero da prendersi nei sei mesi successivi alla nascita di un figlio, o in blocco o sotto forma di singole giornate. Il referendum contro il congedo paternità era stato lanciato dall’UDC, sostenuta dall’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM). Per gli oppositori, questo congedo è troppo caro per dipendenti e datori di lavoro. «Le PMI saranno le vere perdenti», ha dichiarato la co-presidente del comitato referendario Susanne Brunner (UDC/ZH) ai microfoni di SRF. A suo avviso, «non è la buona strada da seguire in questo periodo già difficile per l’economia», ha aggiunto.

©CdT.ch - Riproduzione riservata