Se la pandemia continuerà a evolvere in modo sfavorevole, il Consiglio federale, nell’adottare nuove misure restrittive, dovrebbe rinunciare a chiudere ristoranti, bar, discoteche e piscine. È la raccomandazione della commissione della sicurezza sociale del Nazionale (CSSS-N) espressa in una lettera inviata all’Esecutivo.

La CSSS-N si esprime anche a favore dell’introduzione del dispositivo «2G» (ossia accesso riservato solo alle persone vaccinate e guarite, dal tedesco «geimpft» o «genesen») per gli stabilimenti culturali, sportivi e per il tempo libero, nonché per la ristorazione. In aggiunta, non deve tuttavia essere richiesto alcun test (regola «2G-plus») o l’obbligo della mascherina.

La commissione raccomanda anche «urgentemente» l’utilizzo del certificato sanitario per gli incontri privati - in famiglia e tra amici - che si tengono al chiuso e ai quali partecipano più di cinque persone. La CSSS-N vorrebbe anche misure per ridurre i contatti, per esempio nelle scuole o sui trasporti pubblici.

Il Consiglio federale dovrebbe anche fornire ai Cantoni «indicazioni chiare su quali test debbano essere eseguiti nelle classi della scuola elementare e del livello secondario all’insorgenza di un primo caso positivo».

La commissione invita infine l’esecutivo a modificare l’ordinanza sui casi di rigore in modo tale che le indennità previste per coprire tutti o parte dei costi fissi siano calcolate annualmente e non solo una volta per tutta la durata della crisi. Gli altri criteri dovrebbero rimanere per quanto possibile invariati affinché le indennità possano essere versate rapidamente.

