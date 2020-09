Le due torri con gli appartamenti di alto standing sono destinate a diventare le più alte della città e superano l’altezza massima di 80 metri prevista dal piano regolatore. Il progetto, che sorgerà su uno degli ultimi spazi non costruiti dell’ex quartiere industriale, a ridosso della nuova sede della Borsa di Zurigo, era combattuto da un referendum lanciato dal gruppo d’interesse «Freiräume Zürich West», che si batte in particolare per il mantenimento dei giardini urbani che ora si trovano su una parte di quei terreni.