Le imprese di trasporto pubblico riceveranno circa 700 milioni di franchi per coprire le perdite legate al «lockdown» della scorsa primavera. Dopo il Consiglio degli Stati, oggi anche il Nazionale ha dato il suo via libera con 151 voti a 42. Il dossier torna alla Camera dei Cantoni per il voto sulla clausola d’urgenza.

Le società di trasporto sono soggette all’obbligo di trasporto, ma non essendo autorizzate a pianificare utili non sono in grado di compensare le perdite, ha sottolineato la ministra dei trasporti, ricordando come le misure previste sono limitate all’anno corrente e quello venturo.