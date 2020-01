La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio Nazionale (CSSS-N) ha deciso, in seconda battuta, di sostenere gli esperimenti di ricerca con distribuzione controllata della cannabis. Per questi studi dovrà tuttavia solo essere impiegata marijuana proveniente da canapa biologica svizzera. Lo indica una nota odierna dei Servizi del Parlamento.

Per quanto riguarda gli altri punti del dossier la CSSS-N ha seguito in larga misura le proposte del Consiglio federale. Nella votazione complessiva ha approvato il progetto di legge governativo con 17 voti favorevoli e 8 contrari. Il Consiglio nazionale dovrebbe occuparsene nella sessione di primavera.

In un primo tempo, lo scorso novembre, la Commissione si era opposta al testo, che prevede la distribuzione di canapa in modo controllato a scopo ricreativo nel quadro di studi di ricerca. Per il Consiglio nazionale era però necessario che nella legge sugli stupefacenti venisse inserito un articolo riguardante questa sperimentazione, per creare una base giuridica per un periodo di 10 anni.