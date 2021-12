La votazione sul matrimonio per tutti e l’accesso alla donazione di sperma per le coppie lesbiche sposate si è tenuta solo a fine settembre, ma in Parlamento il dibattito attorno alla medicina riproduttiva sta già affrontando un nuovo capitolo. La Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura ha infatti depositato una mozione che chiede al Consiglio federale di elaborare le basi legali e fissare «le relative condizioni quadro» per consentire «alle coppie coniugate con sterilità constatata nella donna di ricorrere alla donazione di ovociti». Il Governo è anche incaricato di definire «una roadmap che tematizzi tutte le problematiche aperte in tale materia», informando regolarmente sull'avanzamento dei lavori. «Vogliamo che la sterilità femminile sia trattata come quella maschile....