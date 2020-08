(Aggiornato alle 14.22) - Il Belgio, le Isole Baleari, Malta e l’India saranno da giovedì nell’elenco delle aree a rischio di coronavirus. Le persone che rientrano in Svizzera, a partire dal 20 agosto, dovranno quindi restare in quarantena per dieci giorni. Dal canto loro, la Serbia, l’Arabia Saudita e Singapore non figureranno più nella lista, indica oggi l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

L’elenco aggiornato dal Dipartimento federale dell’interno comprende ora 53 Paesi e regioni: oltre al Belgio, alle Isole Baleari (ma non le Isole Canarie), Malta e l’India, sono stati aggiunti Albania, Andorra, Gibilterra, Isole Faroe, Monaco, Namibia. Dall’inizio di luglio è obbligatoria la quarantena di dieci giorni per le persone che rientrano da un Paese o da una regione con un rischio di infezione elevato. Chi torna in Svizzera deve annunciarsi alle autorità cantonali entro due giorni e vengono effettuati controlli a campione casuali per verificare il rispetto della disposizione. Attualmente 16.260 rientrate da zone a rischio sono in quarantena.

Elenco per chi arriva in Svizzera valido dal 20 agosto (in grassetto i nuovi aggiunti):

Albania

Andorra

Argentina

Armenia

Aruba

Bahamas

Bahrein

Belgio

Belize

Bolivia

Bosnia e Erzegovina

Brasile

Capo Verde

Cile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Eswatini (Swasiland)

Guatemala

Gibilterra

Guam

Honduras

India

Iraq

Isole Faroe

Isole Turks e Caicos

Israele

Kazakstan

Kirghizistan

Kosovo

Kuwait

Lussemburgo

Macedonia del Nord

Maldive

Malta

Messico

Moldavia

Monaco

Montenegro

Namibia

Oman

Panama

Perù

Qatar

Repubblica Dominicana

Romania

Sint Maarten

Spagna incluso le lsole Baleari (senza le Isole Canarie)

Stati Uniti (incluso Puerto Rico e Isole Vergini americane)

Sudafrica

Suriname

Territorio palestinese occupato

©CdT.ch - Riproduzione riservata