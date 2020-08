Evasione in puro stile cinematografico la scorsa notte dal carcere regionale di Thun (BE). Due uomini di 22 e 23 anni hanno tagliato una sbarra di un’inferriata, hanno raggiunto il tetto dell’edificio e da lì si sono calati lungo la facciata con le lenzuola. I due erano in carcere preventivo e nei loro confronti la procura ha avviato un procedimento, hanno precisato in una nota odierna le autorità cantonali, aggiungendo che non sono accusati di crimini violenti.