In considerazione della situazione critica negli ospedali, il Consiglio federale pone in consultazione ai Cantoni la proposta di prorogare fino alla fine di marzo i provvedimenti decisi il 17 dicembre scorso contro la diffusione del coronavirus. Propone, inoltre, di ridurre a 270 giorni (9 mesi) la validità dei certificati COVID. Nella seduta odierna ha anche deciso di abbreviare da subito a cinque giorni la durata dell’isolamento (se senza sintomi per 48 ore) e della quarantena di familiari e contatti stretti.

I dati epidemiologici di oggi: 32.881 nuovi casi in Svizzera nelle ultime 24 ore, 36 decessi, tasso di positività al 30,04% e tasso di riproduzione a 1,37.

LA CONFERENZA STAMPA

Il neo presidente della Confederazione Ignazio Cassis ha aperto la conferenza stampa augurando buon anno alla popolazione. «Il numero dei contagi non è mai stato così alto in Svizzera - ha quindi detto -. Il Consiglio federale ha seguito da vicino la situazione ed è consapevole che il virus continuerà ad avere un ruolo importante nella nostra vita. I dati su Omicron sono transitori (anche se pare meno virulento il suo impatto, nonostante l’alta contagiosità), l’onda è in pieno impatto e le cose possono cambiare da un momento all’altro. Le discussioni sono intense soprattutto con i rappresentanti del mondo economico e i partner sociali. Ma vi assicuro che siamo preparati». Il Consiglio federale rinuncia quindi a inasprire le misure decise il 17 dicembre, che vengono però prorogate (la proposta è in consultazione) fino alla fine di marzo. Se però la situazione negli ospedali dovesse peggiorare, agiremo subito.

A partire da domani, 13 gennaio, l’isolamento per le persone risultate positive alla COVID scende a cinque giorni (con il requisito di essere senza sintomi da almeno 48 ore). Anche la quarantena (di familiari e contatti stretti del contagiato) scende a cinque giorni. Sono esentate dalla quarantena le persone che hanno ricevuto l’ultima dose di vaccino o sono guarite da meno di quattro mesi.

«Le prime constatazioni scientifiche indicano che cinque giorni sono sufficienti per ridurre il rischio di contagiare altri». Cassis ha aggiunto che «bisogna pensare al personale ospedaliero, più che alle strutture, così come ai malati che hanno un decorso grave. Dobbiamo proteggerli applicando le misure previste, facendoci testare se abbiamo sintomi o prima di incontrare persone vulnerabili, e se ci sottoponiamo alla vaccinazione e alla dose di richiamo». E ha quindi concluso: «La pandemia non è ancora finita, dobbiamo essere pazienti anche in questo nuovo anno».

Ha quindi preso la parola Alain Berset: «Ci apprestiamo a iniziare il terzo anno in pandemia. Sono cinque le ondate che abbiamo affrontato. La quinta, quella attuale, è quella di Omicron. Al momento non pensiamo di dover prendere misure più severe. Nelle cure intense la situazione si è stabilizzata ed è ‘‘migliorata’’. Sappiamo che Omicron contagia soprattutto le vie respiratorie superiori e meno i polmoni, e che il vaccino protegge dalle complicazioni gravi. Siamo forse alla vigilia di una svolta? Potremo passare, forse, da una fase pandemica a una fase endemica. Tenendo conto anche della popolazione vaccinata e guarita».

Stando al ministro della Sanità, «se la situazione dovesse migliorare, le misure restrittive potrebbero essere adeguate o eliminate prima della fine di marzo». E ha aggiunto: è in discussione con i Cantoni anche la possibilità di abolire completamente la quarantena (in considerazione delle grandi assenze nel mondo del lavoro). Visto che la capacità di testare ha in un certo senso raggiunto il limite, il Consiglio federale ha messo in consultazione con i Cantoni anche la possibilità di adeguamento della strategia di test.

«Siamo ancora nel pieno della quinta ondata di una variante molto contagiosa, il Consiglio federale ritiene che prima o poi entreremo tutti in contatto con il virus - ha concluso Berset -. Forse Omicron è l’inizio della fine della pandemia, non lo sappiamo. Potrebbe portarci verso una situazione endemica, in cui la malattia non scomparirà ma potremo conviverci. Lo vedremo nelle prossime settimane».

LE DOMANDE DEI GIORNALISTI

«Adesso prendere delle misure restrittive della libertà per diminuire le possibilità di contatto non sarebbe una misura proporzionata e adeguata visto che l’obiettivo è di avere sufficienti capacità ospedaliere, sia in reparto sia in cure intense - ha spiegato il presidente della Confederazione, rispondendo alla domanda di un giornalista -. Perché la disponibilità di letti acuti in questo momento è sufficiente ed è pronta anche per assorbire importanti aumenti nei prossimi giorni».

«Per l’isolamento, la regola dei ‘‘cinque giorni+’’ (almeno cinque giorni, ma in assenza di sintomi da almeno 48 ore) sono importanti - ha aggiunto Berset -. Vorremmo evitare di abolire l’isolamento, perché avremmo in giro persone contagiose».

«Le persone vaccinate o guarite sono esentate dalla quarantena solo nei primi quattro mesi dopo il vaccino o la guarigione - ha precisato Virginie Masserey, responsabile della sezione malattie infettive dell’UFSP -. Perché si sa che il rischio di ritrasmettere la malattia diminuisce con il passare del tempo».

«Nuove misure nell’attuale situazione sarebbero inutili o è troppo tardi per adottarle?», ha chiesto un giornalista. «La comunicazione non è facile perché ridurre isolamento e quarantena potrebbe in effetti far pensare alla popolazione che può fare meno attenzione - ha ammesso Cassis -. Ma noi ci troviamo in una fase dove l’espansione del virus è molto veloce e tutto il sistema di contact tracing e quarantena deve essere rimesso in discussione, ed è quello che abbiamo fatto. Ogni fase ha i suoi strumenti appropriati. Ma la difficoltà rimane: dobbiamo fare in modo che la diffusione del virus non sia mai così veloce da intasare gli ospedali. Tutti i cittadini devono poter accedere agli ospedali se stanno male. Ma non riusciamo a frenare il contagio quando tutti sono sottoposti a un altissimo pericolo di contagio. La priorità ora sono le strutture sanitarie».

IL COMUNICATO STAMPA

La situazione epidemiologica è critica e resta difficile prevederne l’evoluzione: nelle ultime settimane i ricoveri e il tasso d’occupazione dei reparti di terapia intensiva sono calati nonostante l’aumento esponenziale delle infezioni. Le persone vaccinate o guarite che si contagiano con la variante Omicron devono essere ricoverate molto meno spesso di quanto non accada con la variante Delta. Anche la quota delle persone ricoverate nei riparti di terapia intensiva sul totale delle ospedalizzazioni è diminuita. Nuovi dati scientifici confermano inoltre che la terza dose di vaccino riduce notevolmente il rischio di ricovero. Vaccinarsi resta il modo migliore per proteggersi dai decorsi gravi e dalle conseguenze a lungo termine della malattia.

Probabile aumento della pressione sugli ospedali

Anche se per le persone vaccinate o guarite la variante Omicron è meno pericolosa, l’altissimo numero di contagi lascia prevedere un aumento dei ricoveri. Probabilmente la pressione aumenterà dapprima nei reparti normali e in un secondo tempo, forse, anche nei reparti di terapia intensiva. È inoltre in costante aumento il numero dei pazienti ospedalizzati per malattie diverse dalla COVID-19 che risultano positivi al test e devono quindi essere isolati, il che complica non poco la loro degenza. A questo si aggiunge che anche negli ospedali una percentuale sempre più alta del personale sarà assente per malattia.

In consultazione: proroga dei provvedimenti

La strategia del Consiglio federale contro la diffusione del coronavirus rimane quella di adottare provvedimenti che permettano di evitare il più possibile il sovraccarico delle strutture ospedaliere. Per questo motivo, il 17 dicembre 2021 l’Esecutivo ha deciso ampie restrizioni quali, tra l’altro, l’introduzione della ‹regola 2G› per alcuni luoghi chiusi, la limitazione degli incontri privati e l’obbligo del telelavoro. I provvedimenti dovevano restare in vigore fino al 24 gennaio 2022, ma, a causa della difficile situazione negli ospedali, il Consiglio federale propone di prorogarli sino al 31 marzo. La consultazione durerà fino al 17 gennaio. Tuttavia, indipendentemente dall’esito della consultazione, se la situazione negli ospedali dovesse peggiorare notevolmente, il Consiglio federale sarà in grado di agire rapidamente e di adottare ulteriori restrizioni, come la chiusura di strutture o limitazioni della capienza per le grandi manifestazioni.

In consultazione: riduzione della durata di validità dei certificati COVID

Il Consiglio federale intende inoltre ridurre la validità del certificato di vaccinazione da 365 a 270 giorni (9 mesi), in modo da continuare a garantirne il riconoscimento nell’UE. Analogamente è ridotta a 270 giorni pure la durata di validità del certificato di guarigione. Anche per questo provvedimento saranno consultati i Cantoni e, se dovessero essere d’accordo, l’entrata in vigore è prevista il 1° febbraio 2022.

Ulteriori questioni poste in consultazione

Il Consiglio federale intende valersi della consultazione per sottoporre ai Cantoni anche altre questioni, come il divieto dell’insegnamento in presenza per il livello terziario, limitazioni della capienza per le grandi manifestazioni, l’inasprimento dell’obbligo della mascherina, le capacità nei reparti di terapia intensiva, l’obbligo di sottoporsi al test prima dell’entrata in Svizzera per le persone vaccinate o guarite, l’adeguamento della strategia di test a causa del sovraccarico dei laboratori, la rinuncia ai test antigenici rapidi o la revoca delle regole sulla quarantena.

Decisione: la durata dell’isolamento e della quarantena è ridotta a cinque giorni

Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha anche deciso di ridurre a partire da domani, giovedì 13 gennaio, la durata dell’isolamento da dieci a cinque giorni. Come finora, per poter uscire dall’isolamento una persona deve essere priva di sintomi per almeno 48 ore. I Cantoni possono prevedere deroghe per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

Anche la quarantena dei contatti sarà ridotta a cinque giorni. Sarà inoltre limitata a chi vive nella stessa economia domestica o che, in modo analogo, ha contatti regolari e stretti con una persona risultata positiva al test. Sono esentate dalla quarantena le persone che hanno ricevuto l’ultima dose di vaccino o sono guarite da meno di quattro mesi. Anche per la quarantena dei contatti, i Cantoni possono prevedere deroghe per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

Motivo della riduzione della durata dell’isolamento e della quarantena è la variante Omicron, con la quale l’intervallo di tempo tra infezione e trasmissione del virus si è ridotto. Inoltre, nelle ultime settimane il numero di persone in isolamento o quarantena è aumentato notevolmente mettendo sono pressione le strutture di tracciamento dei contatti dei Cantoni, l’economia e la società.

Aumento delle assenze dal lavoro

Anche se la riduzione della durata della quarantena dovrebbe permettere di alleviare la situazione, il numero di assenze dal lavoro dovrebbe continuare ad aumentare. In questo contesto, il Consiglio federale sottolinea l’importanza cruciale dell’obbligo del telelavoro, che contribuisce in misura determinante a prevenire i contagi nelle aziende. Secondo l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese e l’Ufficio federale della protezione della popolazione, le infrastrutture per l’approvvigionamento economico del Paese e le infrastrutture critiche sono ben preparate per far fronte all’aumento delle assenze dal lavoro.

Discussione sul potenziamento dei reparti di terapia intensiva

Il Consiglio federale ha inoltre discusso su come la Confederazione possa sostenere i Cantoni nel potenziamento dei reparti di terapia intensiva. La costituzione di capacità sufficienti è un compito dei Cantoni, previsto ora anche nella legge COVID-19.

