Una prima denuncia per abusi era stata depositata alla fine di dicembre del 2019 da un prete di origini africane attivo a Peseux (NE), che aveva accusato l’omologo friburghese di averlo molestato sessualmente tra il 2008 e il 2011 a Vevey (VD). Paul Frochaux è anche sospettato di aver avuto una relazione con un diciassettenne nel 1998 in uno chalet a Torgon (VS). Tali accuse hanno dato avvio a tre indagini, una interna, una seconda condotta dalla polizia cantonale di Vaud per l’aspetto penale e una terza, canonica, affidata a un investigatore esterno laico, l’avvocato ed ex giudice ginevrino Maurice Harari.