Il Tribunale federale ha ordinato la scarcerazione immediata di un vallesano in detenzione provvisoria da sette mesi per aver rubato e guidato senza patente l’auto della madre, dopo aver consumato cocaina.

L’uomo è stato fermato lo scorso 29 settembre. La giustizia vallesana ha ordinato la detenzione provvisoria per tre mesi a causa del rischio di recidiva e in assenza di una perizia psichiatrica che potesse giustificare il collocamento in una struttura di cure. Lo specialista consultato successivamente ha raccomandato una misura terapeutica, ma non è stato possibile trovare un posto in un istituto.

La detenzione è stata prolungata due volte, l’ultima fino al 20 giugno 2021. L’uomo ha impugnato la decisione sostenendo che la sua detenzione è giustificata solo dal suo stato mentale e non da un rischio di recidiva o di pericolo.

In una sentenza pubblicata oggi, la prima Corte di diritto pubblico ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per la detenzione preventiva - un grave rischio per la sicurezza degli altri -. Il ricorrente è accusato di reati semplici come il furto, la guida senza patente e la guida sotto l’influenza di cocaina, come pure di violazione della legge sugli stupefacenti.

Inoltre, l’esperto e due medici consultati dal ricorrente sono concordi sulla necessità di una supervisione per prevenire l’uso di narcotici e per garantire una terapia adeguata. In queste circostanze, prorogare la detenzione dopo sette mesi viola il principio di proporzionalità.

La Corte federale ha accolto il ricorso e ha ordinato l’immediato rilascio della persona interessata. Ha suggerito un trattamento medico ambulatoriale, secondo il parere degli esperti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata