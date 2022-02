Il chiaro «no» alle urne sul pacchetto di aiuti ai media ha sorpreso il comitato favorevole «Sì alla pluralità mediatica». Secondo una delle sue coordinatrici, Olga Baranova, il dibattito non è tuttavia terminato, in particolare nella Svizzera romanda. Baranova si è detta rammaricata per il risultato odierno. A suo avviso, alla fine le false argomentazioni lanciate durante la campagna hanno funzionato. Visto il Röstigraben emerso oggi, i cantoni romandi dovranno in particolare rispondere al «sì» espresso dai loro cittadini. Il canton Vaud ha gettato le basi per un aiuto cantonale ai media. Gli altri dovranno dire qual è il prezzo di un buon giornalismo locale, ha indicato all’agenzia Keystone-ATS. Il dibattito, a suo parere, deve riprendere anche a livello nazionale: la Svizzera deve chiedersi quale sia la diversità dei media che vuole. Oggi, non vuole assumersene i costi, ha dichiarato Baranova. La crisi della COVID-19, che è stata affrontata in maniera diversa nei 26 cantoni, ha tuttavia dimostrato la forza del giornalismo locale. Secondo Baranova, ci sono delle priorità da risolvere: tra queste l’aiuto all’agenzia Keystone-ATS che fornisce prestazioni che fanno parte del servizio pubblico. Occorre inoltre un contratto collettivo di lavoro per la distribuzione dei giornali e per le redazioni.

L’Unione sindacale svizzera (USS), SSM e syndicom prendono atto con rammarico del «no» al pacchetto di misure in favore dei media. Rimangono convinti che il sostegno pubblico ai media sia importante per una democrazia funzionante e per un servizio pubblico forte. «I media e il giornalismo indipendente non devono essere lasciati alla mercé delle forze del mercato. Se così sarà, la tendenza alla monopolizzazione e all’uniformizzazione dei media svizzeri continuerà, intere regioni perderanno la loro voce giornalistica e i subdoli tagli di posti di lavoro continueranno». Per porre fine a questo, i sindacati chiedono soluzioni provvisorie a livello cantonale e una revisione del progetto di legge per la promozione dei media. «La vittoria odierna del «no» non deve innescare una spirale negativa delle condizioni di lavoro dei dipendenti e degli indipendenti, sempre più precarizzati, del settore dei media. Anche i nuovi media online, indipendenti da case editrici, hanno urgente bisogno di sostegno pubblico, perché contribuiscono significativamente alla diversità e alla pluralità dei media e delle opinioni in Svizzera». «Nonostante il ‘‘no’’ di oggi, resta inoltre indispensabile che l’insieme del personale del recapito mattutino benefici di un contratto collettivo». syndicom continuerà a battersi per una protezione collettiva delle dipendenti e dei dipendenti di questo settore.

Il pacchetto di aiuti ai media ha subito le conseguenze di una società divisa e più critica di fronte ai media dopo due anni di pandemia, secondo la consigliera agli Stati Isabelle Chassot (Centro/FR). A suo avviso, il lavoro deve essere ripreso in Parlamento il prima possibile. Una posizione condivisa anche da uno dei maggiori oppositori al progetto, l’ex consigliere nazionale Manfred Bühler (UDC/BE). Mentre la diffidenza nei confronti dei media è aumentata, questi ultimi non sono mai stati così seguiti come negli ultimi mesi, ha sottolineato la senatrice dell’Alleanza del Centro. La stampa è una necessità in una democrazia diretta. E questa conoscerà sempre più difficoltà, ha aggiunto l’ex direttrice dell’Ufficio federale della cultura. Per questo motivo il lavoro per un sostegno ai media deve continuare in seno alle Camere federali. Anche l’ex consigliere nazionale e presidente di Medienfreiheit (Azione libertà dei media) Manfred Bühler, auspica che i dibattiti sui media riprendano in Parlamento. «C’è un bisogno innegabile» di discutere in Parlamento, ma «in maniera più intelligente», ha aggiunto. A suo parere, il progetto sottoposto al voto è stato sovraccaricato di elementi non applicabili, come l’aumento dell’aiuto indiretto, e il cittadino ha avuto l’impressione che il sostegno sarebbe andato solo ai grandi gruppi. Dal canton suo, il consigliere agli Stati e oppositore agli aiuti statali ai media Philippe Bauer (PLR/NE) ha già sin d’ora annunciato di voler depositare un’iniziativa parlamentare per aumentare la quota del canone alle radio e tv private locali.

L’opposizione al pacchetto di misure a favore dei media si è focalizzata sui milioni che avrebbero ricevuto i grandi editori zurighesi, stando alla vicepresidente del Partito socialista Elisabeth Baume-Schneider. La consigliera agli Stati giurassiana si dice ora preoccupata per le testate regionali. A suo avviso, il modello economico difeso dalla destra per quel che concerne i media rischia di mettere in difficoltà vari attori in Romandia, un timore che si riflette anche nel voto favorevole al pacchetto di aiuti nei vari cantoni romandi finora scrutinati. Baume-Schneider ha inoltre deplorato il fatto che l’Alleanza del Centro, pur essendo favorevole al progetto, sia stata completamente assente durante la campagna. Di tutt’altro avviso il consigliere agli Stati Philippe Bauer (PLR/NE), che si è battuto contro gli aiuti statali ai media. «Domani, la Svizzera non sarà meno democratica rispetto ad oggi», ha dichiarato il senatore neocastellano all’emittente romanda RTS. I media continueranno a ricevere gli aiuti, secondo la legislazione attualmente in vigore.

©CdT.ch - Riproduzione riservata