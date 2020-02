Si è spento all’età di 93 anni il noto fisico tedesco, ma bernese d’adozione, Johannes Geiss. Lo scienziato è stato uno dei pionieri della ricerca spaziale in Svizzera ed è stato cofondatore e direttore onorario dell’Istituto internazionale di scienze spaziali di Berna.

Nato il 4 settembre 1926 a Stolp, in Germania, Geiss è stato uno dei primi a chiarire l’esistenza del vento solare, non misurabile dalla terra. La sua scomparsa, avvenuta lo scorso giovedì, è stata resa nota dall’Istituto bernese che lo ricorda sul suo sito web.

Sotto la guida del professore, venne progettata e costruita la vela solare, nota come «Solar Wind Composition Experiment (SWC)» . Il 21 luglio 1969, Edwin Aldrin e Neil Armstrong furono i primi due esseri umani a sbarcare sulla superficie lunare nel quadro della missione Apollo 11. Aldrin, ancor prima di issare la bandiera statunitense, conficcò nel suolo lunare la cosiddetta vela solare dell’Università di Berna, unico strumento non statunitense ad essere presente sulla sonda spaziale diretta verso la Luna.

Dopo aver studiato fisica in Germania, Geiss si è trasferito a Berna nel 1957. Qui ha messo radici ed è rimasto nella Città federale per tutta la sua vita, ad eccezione di un breve soggiorno di ricerca negli Usa, a Miami. Per 31 anni è stato professore di fisica sperimentale all’Università di Berna, rimanendo attivo nel ramo anche dopo il suo pensionamento.