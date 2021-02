La strategia del Governo retico prevede ora anche i test salivari ripetuti nelle scuole. Le prove servono per identificare le catene di contagio in tempi brevi, in modo da mantenere l’insegnamento in aula. Si partirà all’inizio di marzo. Oltre ai test avviati con successo nelle aziende, la vasta strategia di vaccinazione e di test del Governo dei Grigioni mira anche a mantenere il controllo nelle scuole. Sottoponendo al test persone asintomatiche si intende identificare e interrompere precocemente le catene di contagio fra gli allievi. Di conseguenza questa operazione permette di mantenere il più possibile l’insegnamento in presenza. Lo comunica oggi l’Amministrazione cantonale e spiega che la decisione deriva dal fatto che nelle scorse settimane si sono verificati molti contagi anche nelle scuole. I test ripetuti a tappeto dimostrano come sia possibile ridurre in modo misurabile e duraturo il numero di contagi. Ciò permette anche di evitare la messa in quarantena di intere classi.