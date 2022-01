Passi avanti di Novartis e Molecular Partners nella ricerca di un efficace trattamento anti-COVID: il colosso farmaceutico renano ha fatto sapere che il preparato Ensovibep sviluppato insieme alla società biotecnologica zurighese ha raggiunto gli obiettivi di sperimentazione in uno studio clinico di fase II.

Concretamente Ensovibep ha chiaramente ridotto la carica virale della malattia e si è dimostrato superiore al placebo, hanno indicato oggi entrambe le aziende. Il medicinale ha anche raggiunto i traguardi prefissati secondari in materia di minori ospedalizzazioni, ricoveri al pronto soccorso e decessi, nonché riguardo ai tempi di recupero dei pazienti.

Novartis ha fatto sapere che eserciterà l’opzione, prevista dai contratti precedenti, di acquisire i diritti su Ensovibep. Il gruppo cercherà di fare autorizzare il medicinale a livello globale, innanzitutto attraverso l’approvazione per procedura d’emergenza negli Stati Uniti. Novartis assume in tal modo la responsabilità per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di Ensovibep.