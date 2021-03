Oltre il 35% della popolazione si sottopone regolarmente ai test, scrive il servizio di comunicazione cantonale sul coronavirus in una nota. Intanto il valore R0 dell’incidenza dei contagi su 7 giorni presenta nei Grigioni il secondo valore più basso a livello nazionale. E il numero di nuovi contagi confermati in laboratorio è stabile, mentre in quasi tutta la Svizzera è in aumento.