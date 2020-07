Una carrozza trainata da cavalli che trasportava sette persone si è rovesciata ieri sera in una strada forestale vicino a Brittnau (AG), nei pressi di Zofingen. Cinque occupanti del veicolo sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Anche uno dei quattro cavalli da tiro ha subito lesioni.

L’incidente è avvenuto alle 20.15 quando il veicolo ha affrontato una curva, indica un comunicato odierno della polizia cantonale. I servizi di soccorso hanno trovato le quattro donne e i tre uomini che erano a bordo, di età compresa tra i 22 e i 67 anni, tutti in grado di parlare e reagire. Sei di loro hanno riportato lesioni da lievi a moderate. Cinque sono stati portati in ospedale in ambulanza. Anche uno dei cavalli è rimasto ferito e ha dovuto essere portato all’ospedale veterinario.