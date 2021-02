Il rischio di contrarre il coronavirus durante una risalita in cabinovia di 12 minuti è 100 volte inferiore a quello di una giornata lavorativa di otto ore in un ufficio di due persone. È il risultato di uno studio realizzato dal Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) sulle funivie di Engelberg (OW).

La ricerca ha anche permesso di stabilire che il rischio è circa mille volte più basso che durante una cena con otto persone in un locale con finestre chiuse. Tale dato parte dal presupposto che le finestre della cabina siano aperte.

I ricercatori dell’EMPA, guidati da Ivan Lunati, hanno utilizzato sensori mobili per misurare il ricambio d’aria su tre cabine di diverse dimensioni: una piccola per un massimo di otto sciatori con un volume di cinque metri cubi, una media di quaranta metri cubi e una più grande di cinquanta metri cubi per circa ottanta passeggeri ciascuna.