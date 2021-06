In Svizzera è lecito attendersi nei prossimi mesi un certo ritorno alla normalità per l’economia e la vita sociale, ma le previsioni per l’autunno e l’inverno restano incerte. È la conclusione che i consiglieri federali Guy Parmelin, Alain Berset e Ueli Maurer hanno tratto dagli incontri avuti oggi con esponenti di partiti, di governi cantonali, sindacati e datori di lavoro.