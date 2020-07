Un pilota di deltaplano di 38 anni è precipitato ieri sera a Weesen, in riva al lago di Walenstadt, riportando gravi ferite. Ritrovato privo di sensi, è stato elitrasportato dalla Rega all’ospedale universitario di Zurigo, dove si trova tuttora in terapia intensiva. L’uomo si è lanciato in volo da Amden (SG). Dei testimoni lo hanno visto scendere a valle ad alta velocità e schiantarsi su un prato a Weesen. L’impatto è avvenuto poco oltre il confine del canton San Gallo con Glarona, precisa in una nota la polizia glaronese.