Un automobilista svizzero di 19 anni è rimasto vittima di un incidente mortale la scorsa notte a Versoix (GE). Il giovane ha perso il controllo del proprio veicolo che si è spostato sulla destra e si è schiantato contro un capannone. Lo rende noto oggi la Polizia cantonale, precisando che il 19.enne è deceduto sul posto. La polizia è stata informata verso le 2 del mattino della presenza di una vettura danneggiata su una strada di Versoix. Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente. Un’inchiesta è stata aperta per determinare le cause esatte dell’incidente. Si tratta dell’undicesima vittima sulle strade ginevrine nel 2021.