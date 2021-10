Un gravissimo incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica sulla strada N28, in territorio di Malans (Grigioni). Un’auto che procedeva in direzione dell’A13 è entrata nella corsia di senso opposto, scontrandosi con due vetture e due motorini. La peggio l’hanno avuta i due ragazzi di 14 anni in sella ai ciclomotori: uno è deceduto sul posto, l’altro è stato trasportato con un elicottero della Rega all’ospedale di Coira, dove si trova in gravi condizioni.